Chhattisgarh News: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का WhatsApp हैक, ₹32 हजार मांगने वाले फर्जी मैसेज से रहें सावधान

साइबर ठगी से बचने के लिए WhatsApp पर पैसे मांगने वाला कोई भी संदेश आने पर संबंधित व्यक्ति को सीधे कॉल करके पुष्टि करें। बिना जांच किए किसी QR कोड को स्कैन कर भुगतान न करें और अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। इसके अलावा, अपना OTP, UPI PIN या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि आपके साथ साइबर ठगी होती है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।