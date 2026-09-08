ED की खबर लगाना पड़ा भारी! WhatsApp Status देखते ही आया फोन, युवक को धमकी देने का आरोप

ED Action in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में WhatsApp Status पर ED की कार्रवाई से जुड़ी अखबार की खबर शेयर करना एक युवक के लिए परेशानी का कारण बन गया। खबर स्टेटस पर लगाने के बाद युवक को कथित तौर पर धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता परमेश्वर सिंगौर ने पाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 351(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल ऑडियो, कॉल डिटेल और कथित धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान की जांच कर रही है।