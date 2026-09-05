YouTube पर चल रहा था ‘ANSHU MATKA’ चैनल! नंबरों की भविष्यवाणी से करता था ठगी, आरोपी गिरफ्तार

ANSHU MATKA Youtube Channel: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सट्टा-मटका के प्रचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। उतई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो YouTube चैनल के जरिए सट्टा-मटका के अंकों की भविष्यवाणी से जुड़े वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में उसके द्वारा ‘ANSHU MATKA’ YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन जब्त किए हैं।