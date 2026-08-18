पति को 17 बार किया फोन, नहीं मिला जवाब! नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने किया बड़ा खुलासा

Durg Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी रवीना यादव के रूप में हुई है। करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी विपुल यादव से हुई थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि पति के कथित प्रेम संबंध के चलते रवीना तनाव में थी। हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मौत की वास्तविक वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी।