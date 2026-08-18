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पति को 17 बार किया फोन, नहीं मिला जवाब! नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने किया बड़ा खुलासा

Newly Married Woman Suicide: दुर्ग में नवविवाहिता रवीना यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति पर कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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दुर्ग

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Shradha Jaiswal

Aug 18, 2026

Durg Suicide Case

Durg Suicide Case: नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान(photo-patrika)

Durg Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी रवीना यादव के रूप में हुई है। करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी विपुल यादव से हुई थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि पति के कथित प्रेम संबंध के चलते रवीना तनाव में थी। हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मौत की वास्तविक वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी।

Suicide Case: पति से विवाद के बाद तनाव की बात

पुलिस के अनुसार, घटना को पति के कथित प्रेम संबंध से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतका के मामा साहब लाल यादव ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात रवीना और उसका पति घर पर मौजूद थे। इसी दौरान कथित प्रेमिका के घर पहुंचने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद रवीना और उसके पति के बीच विवाद हुआ। परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद पति ने रवीना को कमरे में बंद कर दिया और कथित प्रेमिका के साथ बाहर चला गया। इसके बाद रवीना ने पति से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं।

पति को करीब 17 बार किया फोन

मृतका के मामा के मुताबिक, रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच रवीना ने अपने पति को लगभग 17 बार फोन किया, लेकिन कथित तौर पर किसी कॉल का जवाब नहीं मिला। इससे पहले रात करीब 8:30 बजे रवीना की कथित प्रेमिका से करीब 15 मिनट तक फोन पर बातचीत होने की बात भी सामने आई है। परिजनों का दावा है कि इस बातचीत के दौरान रवीना काफी तनाव में थी और उसने खुद या पति को कुछ कर लेने जैसी बातें कही थीं। हालांकि, इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

कमरे में दुपट्टे से लगाया फंदा

बताया जा रहा है कि इसके बाद रवीना ने कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। नवविवाहिता की मौत होने के कारण पंचनामा महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया।

जौनपुर से दुर्ग पहुंचे मायके वाले

15 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे मायके पक्ष को रवीना की मौत की जानकारी मिली। इसके बाद जौनपुर से उसके परिजन दुर्ग पहुंचे। 16 अगस्त को महिला चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद पिता लल्लन यादव समेत मायके के परिजन शव लेकर जौनपुर रवाना हो गए।

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

उतई पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मृतका के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद और कथित प्रेम संबंध से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच में सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही नवविवाहिता की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

18 Aug 2026 08:52 am

Published on:

18 Aug 2026 08:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / पति को 17 बार किया फोन, नहीं मिला जवाब! नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने किया बड़ा खुलासा

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