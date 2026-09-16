भाजपा नेता पर चाकू से हमला, वारदात के बाद अहमदाबाद भागा आरोपी, लौटते ही रायपुर स्टेशन से गिरफ्तार

Knife Attack: दुर्ग जिले के जोरातराई में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहले अहमदाबाद भाग गया था। वहां दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो वह वापस रायपुर लौट आया। इसी दौरान पुलिस ने उसके रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान कुरपा बाग उम्र 40 वर्ष, निवासी मिलन चौक, बागपारा, ग्राम जोरातराई के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी बाइक भी एम्स परिसर से बरामद की है। पुलिस के मुताबिक हमले से जुड़े वीडियो फुटेज और दूसरे साक्ष्यों की जांच की जा रही है।