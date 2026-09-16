भाजपा नेता पर चाकू से हमला, वारदात के बाद अहमदाबाद भागा आरोपी, लौटते ही रायपुर स्टेशन से गिरफ्तार

भाजपा नेता पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo Source- Patrika Create)
Knife Attack: दुर्ग जिले के जोरातराई में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहले अहमदाबाद भाग गया था। वहां दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो वह वापस रायपुर लौट आया। इसी दौरान पुलिस ने उसके रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान कुरपा बाग उम्र 40 वर्ष, निवासी मिलन चौक, बागपारा, ग्राम जोरातराई के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी बाइक भी एम्स परिसर से बरामद की है। पुलिस के मुताबिक हमले से जुड़े वीडियो फुटेज और दूसरे साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
घटना शनिवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। राजेंद्र सिंह यादव जोरातराई स्थित एक होटल में चाय पी रहे थे। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और पीछे से उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू गले में लगने से राजेंद्र सिंह यादव घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है।
हमले के बाद आरोपी मौके से निकल गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी बाइक एम्स परिसर में खड़ी कर दी और इसके बाद ट्रेन से अहमदाबाद चला गया। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद पहुंचने के बाद वह एक दोस्त के यहां रुकने वाला था। हालांकि, वहां पहुंचने के बाद जब उसने दोस्त को फोन किया तो दोस्त ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद आरोपी ने अहमदाबाद में रुकने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया।
अहमदाबाद से वापस लौटते समय आरोपी ने अपने दोस्त से फोन पर संपर्क किया। उसने दोस्त को बताया कि उसकी बाइक एम्स परिसर में खड़ी है और वह रायपुर वापस आ रहा है। आरोपी ने दोस्त से रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसे लेने के लिए भी कहा। इस बातचीत की जानकारी आरोपी के भाई तक पहुंच गई। भाई ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी अहमदाबाद से लौट रहा है और रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला है। पुलिस को जैसे ही यह जानकारी मिली, टीम ने आरोपी को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सबसे पहले एम्स परिसर पहुंचकर आरोपी की बाइक बरामद की। बाइक मिलने से उसके एम्स परिसर आने की जानकारी की भी पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर निगरानी शुरू कर दी। पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ स्टेशन पहुंची और आरोपी के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही आरोपी स्टेशन पर पहुंचा, पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पुलिस के अनुसार, भाजपा नेता पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो फुटेज को जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस वारदात के कारणों और आरोपी की भूमिका से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं घायल राजेंद्र सिंह यादव का भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले से जुड़े उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।
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