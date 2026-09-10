Durg News: तहसीलदार जिस जगह बैठकर सुनते हैं लोगों की समस्या, उसी जगह गिरा छत का बड़ा हिस्सा, टला बड़ा हादसा

Chhattisgarh News: दुर्ग जिले के पाटन तहसील कार्यालय बड़ा हादसा टल गया। आधी रात तहसीलदार की कुर्सी के ठीक ऊपर छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रहा कि हादसा रात में हुआ वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ( Durg News) बता दें कि जिस जगह प्लास्टर का हिस्सा गिरा उसी जगह में तहसीलदार की कुर्सी है। चपेट में आने से टेबल, कंप्यूटर समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया।