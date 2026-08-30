रील के 30 सेकंड और सवालों के घेरे में पूरी ड्यूटी! आखिर दुर्ग की अटल लैब में ऐसा क्या हुआ? जानें पूरा मामला

Durg Hospital: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल की अटल आरोग्य लैब में ड्यूटी के दौरान महिला टेक्नीशियनों द्वारा रील बनाने का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन डॉ. आशीष मिंज ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, लैब प्रभारी जेपी मेश्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि रील बनाने में कौन-कौन कर्मचारी शामिल थे और क्या वीडियो में मरीजों की गोपनीय जानकारी उजागर हुई है।