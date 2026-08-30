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रील के 30 सेकंड और सवालों के घेरे में पूरी ड्यूटी! आखिर दुर्ग की अटल लैब में ऐसा क्या हुआ? जानें पूरा मामला

Durg District Hospital: दुर्ग जिला अस्पताल की अटल आरोग्य लैब में ड्यूटी के दौरान रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि लैब प्रभारी को नोटिस जारी किया गया है।
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दुर्ग

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Shradha Jaiswal

Aug 30, 2026

Durg Hospital

Durg Hospital: रील के 30 सेकंड और सवालों के घेरे में पूरी ड्यूटी!(photo-patrika)

Durg Hospital: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल की अटल आरोग्य लैब में ड्यूटी के दौरान महिला टेक्नीशियनों द्वारा रील बनाने का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन डॉ. आशीष मिंज ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, लैब प्रभारी जेपी मेश्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि रील बनाने में कौन-कौन कर्मचारी शामिल थे और क्या वीडियो में मरीजों की गोपनीय जानकारी उजागर हुई है।

Durg Hospital Viral Video: ड्यूटी के दौरान बनाई रील, वायरल हुआ वीडियो

जानकारी के अनुसार, अटल आरोग्य लैब में ड्यूटी के दौरान कुछ महिला टेक्नीशियनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि रील बनाने में कौन-कौन से कर्मचारी शामिल थे और इसे किस समय बनाया गया था। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया वीडियो बनाने को लेकर विभाग ने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

लैब प्रभारी को नोटिस, मांगा जवाब

मामले में सिविल सर्जन डॉ. आशीष मिंज ने जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही अटल आरोग्य लैब के प्रभारी जेपी मेश्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच में कर्मचारियों की भूमिका के साथ-साथ यह भी देखा जाएगा कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने की अनुमति किस स्तर पर थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मरीजों की गोपनीय जानकारी तो नहीं हुई उजागर?

स्वास्थ्य विभाग की जांच का सबसे अहम पहलू मरीजों की निजता और गोपनीयता से जुड़ा है। अधिकारी वायरल वीडियो की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि उसमें किसी मरीज का ब्लड सैंपल, जांच रिपोर्ट, पहचान संबंधी जानकारी या अन्य व्यक्तिगत डेटा तो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वीडियो में मरीजों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सामने आती है, तो मामले की गंभीरता और बढ़ सकती है।

रोजाना सैकड़ों सैंपलों की होती है जांच

अटल आरोग्य लैब जिला अस्पताल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों के सैंपल लिए जाते हैं। लैब में 130 से अधिक प्रकार की बीमारियों की जांच निशुल्क किए जाने की जानकारी विभाग ने दी है। ऐसे में लैब में काम करने वाले कर्मचारियों से ड्यूटी के दौरान विशेष सावधानी और मरीजों की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई

सिविल सर्जन डॉ. आशीष मिंज ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल या लैब जैसे संवेदनशील स्थान पर ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधियां कार्य के प्रति लापरवाही मानी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग वायरल वीडियो और उससे जुड़े तथ्यों की जांच में जुटा है।

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Updated on:

30 Aug 2026 08:33 am

Published on:

30 Aug 2026 08:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / रील के 30 सेकंड और सवालों के घेरे में पूरी ड्यूटी! आखिर दुर्ग की अटल लैब में ऐसा क्या हुआ? जानें पूरा मामला

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