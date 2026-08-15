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आत्मानंद स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान बड़ी चूक, दुर्ग में सरपंच ने फहराया उल्टा तिरंगा, लोगों के टोके जाने पर सुधारी गलती

Swami Atmanand School: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। बोरी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सरपंच ने ध्वजारोहण किया, लेकिन तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया।
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दुर्ग

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Khyati Parihar

Aug 15, 2026

Flag Hoisting Controversy

सरपंच ने फहराया उल्टा तिरंगा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बोरी स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल (सेजेस) में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया। बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण के लिए गांव के सरपंच पहुंचे थे। जैसे ही तिरंगा फहराया गया, मौके पर मौजूद लोगों की नजर झंडे पर पड़ी और उन्होंने देखा कि तिरंगा सही दिशा में नहीं लगा था।

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर स्कूल परिसर में पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी और अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार सरपंच को ध्वजारोहण करना था। सरपंच ने जैसे ही तिरंगा फहराया, वहां मौजूद लोगों ने झंडे की स्थिति पर ध्यान दिया। तिरंगा उल्टा दिखाई देने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी स्कूल स्टाफ को दी।

राष्ट्रगान से पहले सामने आई गलती

ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान शुरू होने वाला था। इसी दौरान लोगों ने स्कूल स्टाफ का ध्यान तिरंगे की ओर दिलाया। गलती का पता चलते ही स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई की। तिरंगे को नीचे उतारा गया और उसे सही तरीके से लगाया गया।

इसके बाद दोबारा ध्वजारोहण किया गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। बताया जा रहा है कि गलती सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने बिना देर किए स्थिति को संभाल लिया। तिरंगे को सही दिशा में फहराए जाने के बाद राष्ट्रगान समेत स्वतंत्रता दिवस के अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए गए।

सरपंच ने किया था ध्वजारोहण

जानकारी के मुताबिक, बोरी स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण के लिए गांव के सरपंच को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद थे।

कार्यक्रम शुरू होने से पहले स्कूल परिसर में सजावट और अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होना था, लेकिन उससे पहले ही तिरंगे के उल्टा फहराए जाने की बात सामने आ गई।

ध्वजारोहण में सावधानी जरूरी

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान और उसके सही तरीके से फहराए जाने को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में ध्वजारोहण किया जाता है। ऐसे में तिरंगे को सही तरीके से लगाना और फहराना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

बोरी के आत्मानंद स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान हुई इस चूक के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि, गलती सामने आने के तुरंत बाद स्कूल स्टाफ ने तिरंगे को नीचे उतारकर उसे सही तरीके से लगाया और दोबारा ध्वजारोहण कर दिया। कार्यक्रम के दौरान हुई यह चूक अब चर्चा का विषय बनी हुई है।

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Updated on:

15 Aug 2026 05:16 pm

Published on:

15 Aug 2026 05:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / आत्मानंद स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान बड़ी चूक, दुर्ग में सरपंच ने फहराया उल्टा तिरंगा, लोगों के टोके जाने पर सुधारी गलती

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