आत्मानंद स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान बड़ी चूक, दुर्ग में सरपंच ने फहराया उल्टा तिरंगा, लोगों के टोके जाने पर सुधारी गलती

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बोरी स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल (सेजेस) में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया। बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण के लिए गांव के सरपंच पहुंचे थे। जैसे ही तिरंगा फहराया गया, मौके पर मौजूद लोगों की नजर झंडे पर पड़ी और उन्होंने देखा कि तिरंगा सही दिशा में नहीं लगा था।