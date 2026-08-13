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प्रीमियम ब्रांड की नकल कर बेच रहे थे सिगरेट, दुर्ग में 2.07 लाख का माल जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

Fake Cigarette Case Chhattisgarh: दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पुलिस ने नकली प्रीमियम ब्रांड की सिगरेट बेचने के मामले का खुलासा किया है। SSD TRADERS पर कार्रवाई कर 18 हजार नकली सिगरेट और पैकिंग सामग्री जब्त की गई।
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दुर्ग

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Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2026

Fake Cigarette Case

दुर्ग में नकली सिगरेट की बड़ी खेप बरामद (photo source- Patrika)

Fake Cigarette Case: दुर्ग के इंदिरा मार्केट में प्रीमियम ब्रांड के नाम पर नकली सिगरेट बेचने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने SSD TRADERS में छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 18 हजार नकली सिगरेट और पैकिंग से जुड़ी सामग्री बरामद की है। जब्त माल की कीमत करीब 2 लाख 7 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर असली कंपनी के ब्रांड नाम और पहचान का इस्तेमाल कर नकली उत्पाद तैयार करने और उसे बाजार में बेचने का आरोप है। मामले में कॉपीराइट एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

Premium Brand Fake Cigarette: कंपनी के प्रतिनिधि ने दी शिकायत

पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को कंपनी के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह संबंधित कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और कंपनी के उत्पादों की नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत है। उसे जानकारी मिली थी कि इंदिरा मार्केट स्थित SSD TRADERS में कंपनी के ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर नकली सिगरेट बेची जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दुकान पर कार्रवाई की।

दुकान पर छापेमारी, 18 हजार सिगरेट बरामद

शिकायत की पुष्टि के बाद सिटी कोतवाली पुलिस की टीम इंदिरा मार्केट पहुंची। दुकान की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी सिगरेट मिलीं, जिनकी पैकिंग पर संबंधित कंपनी के ब्रांड नाम और पहचान का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने मौके से कुल 18 हजार सिगरेट जब्त की। इनमें एक प्रकार की 12 हजार सिगरेट के 24 बंडल और दूसरी प्रकार की 6 हजार सिगरेट के 12 बंडल शामिल हैं। इसके अलावा पैकिंग से जुड़ी सामग्री भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है।

पैकिंग पर MRP और QR कोड भी अंकित

पुलिस जांच में सामने आया कि जब्त सिगरेट के एक प्रकार के पैकेट पर 115 रुपए MRP और QR नंबर अंकित था। दोनों प्रकार की सिगरेट की पैकिंग पर कंपनी के नाम और पहचान का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा असली उत्पाद जैसी पैकिंग तैयार कर उसे बाजार में बेचने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नकली सिगरेट की सप्लाई कहां से हुई और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है।

SSD Traders Durg: दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विशाल जसवानी (36), निवासी गुरुनानक नगर, सत्यम बेकरी गली, दुर्ग और निखिल सिहानी (29), निवासी सदानी नगर, सिंधी कॉलोनी, दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मोहन नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

पूछताछ में नकली सिगरेट के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर BNS की धारा 318(4) और कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नकली सिगरेट की सप्लाई का पता लगा रही पुलिस

मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली सिगरेट की खेप आरोपियों तक कहां से पहुंची थी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि दुर्ग और आसपास के इलाकों में नकली सिगरेट किन दुकानों तक पहुंचाई जा रही थी या पहुंचाने की तैयारी थी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नकली सिगरेट तैयार करने, उसकी पैकिंग करने और बाजार में सप्लाई करने के पीछे कोई अन्य व्यक्ति या संगठित नेटवर्क शामिल है या नहीं। जांच के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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Updated on:

13 Aug 2026 12:04 pm

Published on:

13 Aug 2026 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / प्रीमियम ब्रांड की नकल कर बेच रहे थे सिगरेट, दुर्ग में 2.07 लाख का माल जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

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