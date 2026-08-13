प्रीमियम ब्रांड की नकल कर बेच रहे थे सिगरेट, दुर्ग में 2.07 लाख का माल जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

Fake Cigarette Case: दुर्ग के इंदिरा मार्केट में प्रीमियम ब्रांड के नाम पर नकली सिगरेट बेचने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने SSD TRADERS में छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 18 हजार नकली सिगरेट और पैकिंग से जुड़ी सामग्री बरामद की है। जब्त माल की कीमत करीब 2 लाख 7 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर असली कंपनी के ब्रांड नाम और पहचान का इस्तेमाल कर नकली उत्पाद तैयार करने और उसे बाजार में बेचने का आरोप है। मामले में कॉपीराइट एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।