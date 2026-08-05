जन्म के बाद 60 दिन तक मौत से जंग, दुर्ग जिला अस्पताल में ​प्रीमैच्योर नवजात ने जीत ली जिंदगी

जन्म के समय नवजात गंभीर श्वसन संकट से जूझ रहा था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. वाई किरण कुमार ने तत्काल फेफड़ों में सर्फेक्टेंट देकर वेंटिलेटर सपोर्ट शुरू किया। उपचार एसएनसीयू के नोडल अधिकारी व पीडियाट्रिक्स विभागाध्यक्ष डॉ. आरके मल्होत्रा और एसएनसीयू प्रभारी डॉ. किरण कुमार की निगरानी में चला। इस दौरान बच्चे को उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक्स, कैफीन, सीपीएपी सपोर्ट और आवश्यकता अनुसार रक्त भी चढ़ाया गया। समयपूर्व जन्म के कारण आंखों में विकसित रेटिनोपैथी का भी समय रहते उपचार किया गया, जिससे उसकी दृष्टि सुरक्षित रह सकी।