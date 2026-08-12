छत पर मिला बॉयफ्रेंड का शव! GF ने दिया CPR, फिर भी नहीं बची जान… दुर्ग में युवक की संदिग्ध मौत

Durg Suspicious Death: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब पार्टी के बाद 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था, जहां दोस्तों के साथ शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। कुछ देर बाद युवक घर की छत पर बेसुध मिला। गर्लफ्रेंड ने उसे होश में लाने के लिए सीपीआर (CPR) भी दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाद में जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।