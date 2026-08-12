12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दुर्ग

छत पर मिला बॉयफ्रेंड का शव! GF ने दिया CPR, फिर भी नहीं बची जान… दुर्ग में युवक की संदिग्ध मौत

Girlfriend House Death: दुर्ग में शराब पार्टी के बाद गर्लफ्रेंड के घर 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई। विवाद के बाद युवक छत पर बेसुध मिला।
2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2026

Durg Suspicious Death

Durg Suspicious Death: शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद(photo-patrika)

Durg Suspicious Death: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब पार्टी के बाद 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था, जहां दोस्तों के साथ शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। कुछ देर बाद युवक घर की छत पर बेसुध मिला। गर्लफ्रेंड ने उसे होश में लाने के लिए सीपीआर (CPR) भी दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाद में जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

LOVE STORY: शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, अंजोरा चौकी क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय सिद्धांत दान सोमवार रात अपनी गर्लफ्रेंड अंजलीना तंवर के घर पहुंचा था। उस समय घर में अंजलीना के अलावा उसकी सहेली निमिषा, उसका बॉयफ्रेंड गौरव और ग्रेसी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सभी ने साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान किसी बात को लेकर सिद्धांत और अंजलीना के बीच विवाद हो गया।

थप्पड़ के बाद छत पर चला गया युवक

प्रारंभिक जांच के अनुसार, शराब के नशे में सिद्धांत ने अंजलीना के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अंजलीना ने उसे थप्पड़ मार दिया। विवाद के बाद सिद्धांत गुस्से में घर की छत पर चला गया। कुछ देर बाद जब अंजलीना उसे देखने पहुंची तो वह छत पर बेसुध अवस्था में पड़ा मिला।

CPR देने के बाद अस्पताल ले गए

अंजलीना ने सिद्धांत को होश में लाने का प्रयास किया और उसे सीपीआर दिया, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद घर में मौजूद अन्य लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

पुलिस जांच में जुटी, सभी के बयान दर्ज

घटना की सूचना मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस को मिली। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने घटना के समय घर में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारण का खुलासा

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में युवक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच विवाद की जानकारी सामने आई है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। यह भी जांच की जा रही है कि युवक किस परिस्थिति में छत पर बेसुध हुआ। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच जारी है।

Public Holiday: आज है छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर सब बंद

ये भी पढ़ें
Public Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 12:36 pm

Published on:

12 Aug 2026 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / छत पर मिला बॉयफ्रेंड का शव! GF ने दिया CPR, फिर भी नहीं बची जान… दुर्ग में युवक की संदिग्ध मौत

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

317 करोड़ दो, वरना संपत्ति कुर्क! दुर्ग के चर्चित ‘गुटखा किंग’ गुरमुख जुमनानी पर GST ने ठोका टैक्स-पेनल्टी नोटिस

GST Tax Penalty
दुर्ग

सरकारी आदेश के बाद भी 1200 कर्मचारियों की सैलरी अटकी, दुर्ग निगम में वित्तीय अधिकार बना रोड़ा

Corporation Employees Delay
दुर्ग

जन्म के बाद 60 दिन तक मौत से जंग, दुर्ग जिला अस्पताल में ​प्रीमैच्योर नवजात ने जीत ली जिंदगी

durg district hospital
दुर्ग

दिनदहाड़े कांग्रेस नेता की हत्या, लूट का विरोध करने पर 4 बदमाशों ने चाकू से गोदा, दुर्ग में विरोध

congress leader murder durg
दुर्ग

"धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए" छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान को इ
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.