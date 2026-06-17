बीमारी या साजिश? 6 कब्रें और खुलीं, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट बताएगी कसडोल में हुए मौतों का सच, आखिर कौन है इसके पीछे?

Kasdol Death Mystery: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम खर्वे में हुई 8 संदिग्ध मौतों का मामला अब जांच के दायरे में है। पिछले कुछ महीनों में लगातार हुई मौतों से गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने मौतों के कारणों पर सवाल उठाते हुए पुलिस और प्रशासन से जांच की मांग की। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और दफन किए गए शवों को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजा गया है।