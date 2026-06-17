रायपुर रेलवे स्टेशन का ‘फाइन गेम’! आखिर ग्रामीण यात्रियों पर क्यों टिकती है टीटी की नजर? जानें अजीबो-गरीब मामला

हॉल में एक परिवार सिर पर सामान लेकर पहुंचता है। महिला टीटी तुरंत उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि कहां जाना है। परिवार की महिला पुणे जाने की बात कहती है। इसी दौरान दूसरी टीटी भी वहां पहुंचती हैं और ट्रेन में भीड़ होने की बात कहते हुए टिकट और फाइन को लेकर बातचीत शुरू करती हैं। ग्रामीण परिवार स्थिति को समझते हुए बताता है कि उन्हें पुणे नहीं बल्कि शिरडी जाना है। इसके बाद बातचीत का रुख बदल जाता है। टीटी उन्हें पहले टिकट लेने की बात कहकर वहां से हटने के लिए कहती हैं।