17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

18 CMO के तबादले के बाद अब छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों की बारी, जल्द आ सकती है ट्रांसफर list

Chhattisgarh CMO Transfer list: छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। 18 CMO के बाद अब इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आने की चर्चा है। शिकायतों और कार्यप्रणाली की समीक्षा के आधार पर फैसला लिया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 17, 2026

Chhattisgarh Transfer News

Chhattisgarh Transfer News: जल्द आ सकती है ट्रांसफर सूची(photo-patrika)

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में लंबे समय से लंबित तबादला प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में 18 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके बाद अब नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पदस्थ इंजीनियरों समेत अन्य अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी की चर्चा है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली और शिकायतों की समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पर नई सूची जारी होने की संभावना है।

Nagar Palika transfer 2026: वर्षों से जमे अधिकारियों की हो रही समीक्षा

विभागीय सूत्रों के अनुसार कई नगरीय निकायों में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर उन अधिकारियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आई हैं। विभाग स्तर पर शिकायतों, कामकाज और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर तबादले की तैयारी की जा रही है।

सुशासन तिहार में शहरी क्षेत्रों से आईं ज्यादा शिकायतें

राज्य सरकार की ओर से चलाए गए सुशासन तिहार अभियान 2026 के दौरान प्रदेशभर से लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें बड़ी संख्या शहरी क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों की रही। विभाग अब इन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कर रहा है और लंबित मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा जा रहा है।

सफाई, पानी और निर्माण कार्यों को लेकर शिकायतें

सूत्रों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शिकायतें नगरीय प्रशासन से संबंधित मिली हैं। इनमें सफाई व्यवस्था की कमी, पेयजल समस्या, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व वसूली, संपत्ति कर, अवैध कब्जे और अधिकारियों की कार्यशैली से जुड़े मामले शामिल हैं।

CMO Transfer list: इंजीनियरों की सूची पर चल रहा काम

CMO स्तर के अधिकारियों के तबादले के बाद अब निकायों में पदस्थ इंजीनियरों की सूची तैयार किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक जरूरतों और शिकायतों के आधार पर कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

10 जून तक चले समाधान शिविर

सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार अभियान चलाया था। इसके तहत 1 मई से 10 जून तक आवेदन लिए गए और समाधान शिविर आयोजित किए गए। अब इन्हीं शिकायतों और विभागीय समीक्षा के आधार पर नगरीय निकायों में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में 3 बड़े अफसरों का हुआ तबादला, देखें आदेश list

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Transfer List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 07:44 am

Published on:

17 Jun 2026 07:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 18 CMO के तबादले के बाद अब छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों की बारी, जल्द आ सकती है ट्रांसफर list

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

क्या किसी अपने ने दी थी कैश की जानकारी? मंदिरहसौद लूटकांड में हुआ बड़ा खुलासा, बदमाशों की तलाश तेज

Raipur Loot Case
रायपुर

Heatwave Alert: लू से सावधान! छत्तीसगढ़ में ढाई महीने में 1100 से ज्यादा मरीज, अस्पतालों में बढ़ी भीड़

Heatwave Alert
रायपुर

लोकभवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया AI प्रशिक्षण

AI
रायपुर

ED: डीएमएफ और भारतमाला परियोजना घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई कारोबारी और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे

ED
राज्य

PM नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल, रमन सिंह ने दी बधाई

PM
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.