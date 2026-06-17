18 CMO के तबादले के बाद अब छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों की बारी, जल्द आ सकती है ट्रांसफर list

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में लंबे समय से लंबित तबादला प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में 18 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके बाद अब नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पदस्थ इंजीनियरों समेत अन्य अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी की चर्चा है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली और शिकायतों की समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पर नई सूची जारी होने की संभावना है।