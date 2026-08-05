MBBS NRI Quota: अब एमबीबीएस में प्रवेश के लिए साबित करनी होगी एनआरआई पात्रता, NMC की नई गाइडलाइन

MBBS NRI Quota: प्रदेश के निजी कॉलेजों मे 15 फीसदी एनआरआई कोटे की सीटों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब पालकों को ये साबित करना होगा कि छात्र एनआरआई है। इसके लिए उन्हें शपथपत्र देना होगा। प्रदेश के 5 निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई की कुल 163 सीटें हैं। प्रदेश में एनआरआई स्पांसरशिप का नियम है, जिसके तहत एडमिशन दिया जा रहा है। दो साल पहले इस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया था।