Raipur Fraud Case: रायपुर में निवेश के नाम पर 1.13 करोड़ की ठगी, दो महिला आरोपी गिरफ्तार

Raipur Fraud Case: राजधानी रायपुर की तेलीबांधा पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 1.13 करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल निवेश ठगी का खुलासा करते हुए महाराष्ट्र के नागपुर से दो अंतरराज्यीय महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक कारोबारी को 45 करोड़ रुपये के नकली नोटों को विशेष रसायन से असली नोटों में बदलने और बड़ा निवेश दिलाने का झांसा दिया। हनी ट्रैप और फर्जी दस्तावेजों के जरिए विश्वास जीतकर उन्होंने कारोबारी से 1.13 करोड़ रुपये ठग लिए।