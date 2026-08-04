छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज, 15 अक्टूबर तक दे सकेंगे राय, सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय समिति

Chhattisgarh UCC News: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने अब आम जनता, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है, जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो और व्यक्तिगत सिविल मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित कर सके।