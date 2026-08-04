Raipur News: WRS कॉलोनी के तालाब में मिली युवती की लाश, पूरे इलाके में मची अफरा- तफरी

Chhattisgarh Crime News: @Trilochan Manikpuri रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित WRS कॉलोनी के तालाब में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब में युवती की लाश दिखने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका की उम्र करीब 24 से 25 वर्ष बताई जा रही है। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, हालांकि उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस अब मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।