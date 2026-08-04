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Raipur News: WRS कॉलोनी के तालाब में मिली युवती की लाश, पूरे इलाके में मची अफरा- तफरी

Raipur Crime News: WRS कॉलोनी के तालाब में 24-25 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मोबाइल के आधार पर पहचान की कोशिश जारी है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Aug 04, 2026

Chhattisgarh Crime News

तालाब में अज्ञात युवती की मिली लाश (Photo Patrika)

Chhattisgarh Crime News: @Trilochan Manikpuri रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित WRS कॉलोनी के तालाब में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब में युवती की लाश दिखने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका की उम्र करीब 24 से 25 वर्ष बताई जा रही है। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, हालांकि उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस अब मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।

FSL और क्राइम की टीमें मौके पर

एसीपी उरला, खमतराई थाना पुलिस, एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने तालाब और उसके आसपास के क्षेत्र से सैंपल लिए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि युवती की गतिविधियों और घटनास्थल तक पहुंचने की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

मोबाइल से पहचान की कोशिश

पुलिस के अनुसार युवती के पास मिला मोबाइल इस मामले की जांच में अहम कड़ी साबित हो सकता है। मोबाइल से कॉल डिटेल, संपर्क सूची और अन्य डिजिटल जानकारी के आधार पर मृतका की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों का भी मिलान किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवती किसी अन्य क्षेत्र की तो नहीं थी।

मौत के कारणों पर बना रहस्य

फिलहाल युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान हैं या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा।

हत्या, हादसा या आत्महत्या?

पुलिस फिलहाल हत्या, दुर्घटना और आत्महत्या—तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि युवती की पहचान होते ही उसके परिजनों से पूछताछ की जाएगी, जिससे उसकी अंतिम गतिविधियों और घटनाक्रम की जानकारी मिल सके। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और खमतराई थाना पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वजह और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा किया जाएगा।

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Updated on:

04 Aug 2026 01:57 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: WRS कॉलोनी के तालाब में मिली युवती की लाश, पूरे इलाके में मची अफरा- तफरी

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