Kiran Dev Health Update: किरण सिंह देव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार, मेदांता अस्पताल में सफल रही ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जल्द लौटेंगे छत्तीसगढ़

Kiran Singh Dev recovering: भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में उनकी सफल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की गई। चिकित्सकों के अनुसार ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है और उनकी स्थिति अब सुरक्षित है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, जिसके बाद वे धीरे-धीरे सामान्य दिनचर्या में लौट सकेंगे। किरण सिंह देव हाल ही में बागेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। इसी दौरान झांसी के समीप हुए सड़क हादसे में वे घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था।