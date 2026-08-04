रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल: आयुक्त संबित मिश्रा ने कई अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त प्रभार, जाने उनके नाम

Raipur Nagar Nigam: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर पालिक निगम में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से आयुक्त संबित मिश्रा ने अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। जारी आदेश के तहत कई उपायुक्तों को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ अन्य विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी और आम नागरिकों को सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।