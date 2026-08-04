Patrika Expose: पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में करोड़ों का खेल! 35 लाख की ओटी टेबल 80 लाख में खरीदा, MD का नहीं आया जवाब

कमेटी ने मौके पर जाकर जब जांच की, तो रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया कि जो चाहिए वह नहीं है। जांच में पाया गया कि वेंडर द्वारा सप्लाई की गई ओटी टेबल टेंडर में तय किए गए स्पेसिफिकेशन (विशेषताओं) के अनुरूप नहीं हैं। यानी टेंडर में जिन खूबियों का उल्लेख किया गया था, वे भौतिक रूप से टेबल में मौजूद ही नहीं हैं। कमेटी की इस प्रतिकूल रिपोर्ट के सामने आने के बाद सीजीएमएससी ने संबंधित वेंडर का भुगतान रोक दिया है। इसके बाद से ही प्रदेश के एक कद्दावर जनप्रतिनिधि और एक सख्त आईएएस अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं और यह पूरा मामला अब दिल्ली में लोकसभा तक पहुंच गया है।