Shashank Singh: छत्तीसगढ़ टीम के लिए ही खेलना चाहता था लेकिन अब गाली नहीं सुन सकता, शशांक सिंह ने पत्रिका को बयां किया दर्द

उसने पत्रिका से बातचीत में बताया कि वह पिछले दो महीने से संघ को मीटिंग करने के लिए मैसेज कर रहा है, लेकिन उसे सीएससीएस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे मजबूरी में अपने स्टेट से एनओसी लेना पड़ा। मुझे छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सीसीपीएल) में इस सत्र में जगह नहीं दी। फिर बेंगलूरु कैंप के समय भी कोई संपर्क नहीं किया। मैं छत्तीसगढ़ टीम के लिए ही खेलना चाहता था और चैम्पियन बनाने के लिए प्रयासरत रहता था।