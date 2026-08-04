IMD Heavy Rain Alert: छत्तीसगढ़ में आज से फिर एक्टिव होगा मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिनों में बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं। कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने को कहा गया है।