Surguja Sky Lightning: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दंपती आ गिरी आकाशीय बिजली, पति की मौत, पत्नी झुलसी

अंबिकापुर। बारिश के इस सीजन में सरगुजा संभाग में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है। सरगुजा, सूरजपुर कोरिया, बलरामपुर जिले में आसमानी आफत से दर्जनों लोगों की जहां जान (Death due to sky lightning) चली गई है, वहीं सैकड़ों मवेशी भी चपेट में आकर जान गवां चुके हैं। इसी बीच सरगुजा के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रकेली में खेत में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे। घायल महिला का अंबिकापुर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है।