Surguja Sky Lightning: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दंपती आ गिरी आकाशीय बिजली, पति की मौत, पत्नी झुलसी

Surguja Sky Lightning, आकाशीय बिजली से मृत प्यून बिहारी मिंज (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। बारिश के इस सीजन में सरगुजा संभाग में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है। सरगुजा, सूरजपुर कोरिया, बलरामपुर जिले में आसमानी आफत से दर्जनों लोगों की जहां जान (Death due to sky lightning) चली गई है, वहीं सैकड़ों मवेशी भी चपेट में आकर जान गवां चुके हैं। इसी बीच सरगुजा के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रकेली में खेत में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे। घायल महिला का अंबिकापुर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है।
दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम रकेली निवासी बिहारी मिंज शासकीय स्कूल में प्यून के पद पर कार्यरत था। शनिवार की शाम करीब 4 बजे अपनी पत्नी सोनमेत मिंज के साथ खेत में धान की रोपाई करने गया था। इसी दौरान हल्की बारिश शुरु होने पर दोनों भीगने से बचने के लिए खेत के पास एक पेड़ के नीचे खड़े गए।
इसी बीच तेज गर्जना के साथ वहां आकाशीय बिजली (Sky lightning fell in Surguja) आ गिरी। इसकी चपेट में पति-पत्नी आकर झुलस गए। पति की हालत ज्यादा गंभीर थी, उसके शरीर में हलचल नहीं हो रही थी। घटना के बाद आस-पास के खेतों में काम कर रहे लोगों व घायलों को परिजनों ने तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।
यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने बिहारी मिंज को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी सोनमेत मिंज को गंभीर हालत में अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।
बता दें कि एमसीबी जिले के शिवपुर में 3 दिन पूर्व रोपा लगा रहे ग्रामीण महिला-पुरुष व किशोर के ऊपर आकाशीय बिजली आ गिरी थी। इस घटना में 15 वर्षीय किशोर और 37 वर्षीय एक महिला की मौत (Death from sky lightning in MCB) हो गई थी, जबकि 5 लोग को झुलसे स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आकाशीय बिजली की चपेट में आए लोगों के शरीर पर उनके परिजनों द्वारा गोबर का लेप भी लगाया गया था।
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