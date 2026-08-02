Congress Protest Smart Meter: स्मार्ट मीटर के खिलाफ सरगुजा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरु, घर-घर लगाए ‘महतारी वंदन वसूली मीटर’ के स्टीकर

बिजली विभाग द्वारा प्रति यूनिट बिजली दल में बढ़ोतरी किए जाने के बाद से आम जनता परेशान है। इसका भार हर माल हर घर के लोगों पर पड़ रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना शुरु की थी, जिसे भाजपा सरकार (BJP Government) ने हटा दिया था। विरोध प्रदर्शन के बाद 100 यूनिट पर हाफ बिजली बिल में छूट देने की घोषणा राज्य शासन की ओर की गई थी। इसके बाद हालांकि कुछ राहत मिली, लेकिन आम जनमानस में इस बात का भ्रम फैल गया है कि स्मार्ट मीटर के कारण ज्यादा बिजली बिल आ रहा है।