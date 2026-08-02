Surguja News: अंडे की खातिर मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, देखकर सहमे लोग, बुलानी पड़ गई पुलिस- See Video

अंबिकापुर। कुछ लोग अपनी जिद पूरी करने किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे इसमें उनकी जान को खतरा ही क्यों न हो। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब युवा कभी मोबाइल टावर (Youth climbed on mobile tower), कभी पानी टंकी तो कभी हाईटेंंशन टावर पर चढक़र अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमगला से सामने आया है। अंडे की खातिर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह देख उसके घरवाले और गांव वालों के होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची। फिर समझाइश देकर काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है।