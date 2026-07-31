Surguja Police: शहर में 90 सीसीटीवी कैमरे में 70 खराब, अपराध सुलझाने में पुलिस के सामने चुनौती, SSP बोले- फर्क नहीं पड़ रहा

अंबिकापुर। अपराधियों तक पहुंचने में सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन पुलिस (Surguja police news) के सबसे अहम तकनीकी हथियार माने जाते हैं, लेकिन सरगुजा जिले में यही व्यवस्था अब कमजोर कड़ी बन गई है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं। शहर में लगे करीब 90 कैमरों में से 70 से अधिक खराब बताए जा रहे हैं। इसका असर अपराधों की जांच पर भी दिखाई देने लगा है। जब यह बात एसएसपी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कैमरे खराब होने का फर्क नहीं पड़ रहा है।