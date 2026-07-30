Surguja Collector: एक्शन में कलेक्टर, 3 BMO को जारी किया नोटिस, कहा- लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

अंबिकापुर।सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत (Surguja collector in action) ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनावश्यक रूप से मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने यू-डब्ल्यूआईएन पोर्टल में गर्भवती महिलाओं व बच्चों का हंड्रेड प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने 3 बीएमओ को जहां नोटिस जारी किया है, वहीं मैनपाट के 3 आरएचओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।