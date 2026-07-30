Surguja News: रोते-रोते छात्राएं बोलीं- दाल में निकलते हैं कीड़े, प्रताडि़त करती है हॉस्टल अधीक्षिका, कलेक्टर से मिलने निकलीं पैदल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर स्थित मिशन स्कूल राईं के हॉस्टल (Girls hostel) में रहकर पढ़ाई करने वाली हाई स्कूल की छात्राओं ने अधीक्षिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अधीक्षिका पर प्रताडऩा और खराब भोजन खिलाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मिलने 15 किलोमीटर दूर अंबिकापुर के लिए निकल पड़ीं। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें इतना घटिया दाल दिया जाता है कि उसमें से कीड़े निकलते हैं। उन्होंने अधीक्षिका को वहां से हटाने की मांग की। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों (Education department) में हडक़ंप मच गया। अधिकारियों ने छात्राओं को रास्ते में समझाइश दी। इस दौरान रोते-रोते छात्राओं ने अपनी पीड़ा बताई।