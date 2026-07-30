Chhattisgarh Healthcare Failure: एंबुलेंस नहीं तो खाट पर, 21वीं सदी में भी छत्तीसगढ़ का दर्द! घायल युवक को लादकर 1 किमी चले ग्रामीण

Chhattisgarh Healthcare Failure: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रेवापुर गांव से एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। सड़क नहीं होने के कारण गंभीर रूप से घायल एक युवक को ग्रामीणों ने खाट पर लिटाकर एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक पैदल चलकर एंबुलेंस तक पहुंचाया। युवक के पेट में चाकू लगने के बाद परिजनों ने एंबुलेंस बुलाई थी, लेकिन खराब मार्ग के कारण वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक दावों और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं।