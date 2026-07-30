‘मां की गाली लिखो’… अंबिकापुर के स्कूल में शर्मनाक हरकत! छात्र की कॉपी से उठे बड़े सवाल, शिक्षिका सस्पेंड

Teacher Suspended News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के बिरला माइंड इंटरनेशनल स्कूल में एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शिक्षिका ने एक छात्र से उसकी मां के लिए आपत्तिजनक और अश्लील शब्द नोटबुक में 100 से अधिक बार लिखवाए। जब छात्र यह कॉपी घर लेकर पहुंचा, तो परिजन उसमें लिखी सामग्री देखकर हैरान रह गए। घटना के बाद अभिभावकों और छात्र संगठनों में नाराजगी है। स्कूल प्रबंधन ने संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।