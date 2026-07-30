‘मां की गाली लिखो’… अंबिकापुर के स्कूल में शर्मनाक हरकत! छात्र की कॉपी से उठे बड़े सवाल, शिक्षिका सस्पेंड

Teacher Suspended News: 'मां को गाली लिखो' (photo-patrika)
Teacher Suspended News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के बिरला माइंड इंटरनेशनल स्कूल में एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शिक्षिका ने एक छात्र से उसकी मां के लिए आपत्तिजनक और अश्लील शब्द नोटबुक में 100 से अधिक बार लिखवाए। जब छात्र यह कॉपी घर लेकर पहुंचा, तो परिजन उसमें लिखी सामग्री देखकर हैरान रह गए। घटना के बाद अभिभावकों और छात्र संगठनों में नाराजगी है। स्कूल प्रबंधन ने संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, छात्र रोज की तरह स्कूल से घर लौटा। जब परिजनों ने उसकी कॉपी देखी तो उसमें लिखी गई आपत्तिजनक सामग्री देखकर वे स्तब्ध रह गए। परिजनों ने तुरंत स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। मामला तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी इसकी व्यापक चर्चा शुरू हो गई।
विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने आधिकारिक रूप से घटना पर खेद जताया है। प्रबंधन का कहना है कि यह कृत्य संस्थान के मूल्यों और शैक्षणिक वातावरण के पूरी तरह विपरीत है। स्कूल प्रशासन ने संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठनों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश लागू किए जाएं।
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दिनेश झा ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने निजी स्कूलों में बच्चों के साथ व्यवहार, शिक्षकों की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों का मानना है कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं शिक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ाती हैं।
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