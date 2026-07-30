30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

‘मां की गाली लिखो’… अंबिकापुर के स्कूल में शर्मनाक हरकत! छात्र की कॉपी से उठे बड़े सवाल, शिक्षिका सस्पेंड

Student Asked to Write Abuse: अंबिकापुर के बिरला माइंड इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र से कथित तौर पर उसकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्द 100 से अधिक बार लिखवाने का मामला सामने आया है।
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 30, 2026

Teacher Suspended News

Teacher Suspended News: 'मां को गाली लिखो' (photo-patrika)

Teacher Suspended News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के बिरला माइंड इंटरनेशनल स्कूल में एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शिक्षिका ने एक छात्र से उसकी मां के लिए आपत्तिजनक और अश्लील शब्द नोटबुक में 100 से अधिक बार लिखवाए। जब छात्र यह कॉपी घर लेकर पहुंचा, तो परिजन उसमें लिखी सामग्री देखकर हैरान रह गए। घटना के बाद अभिभावकों और छात्र संगठनों में नाराजगी है। स्कूल प्रबंधन ने संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

Ambikapur School Controversy: घर पहुंची नोटबुक, खुला पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, छात्र रोज की तरह स्कूल से घर लौटा। जब परिजनों ने उसकी कॉपी देखी तो उसमें लिखी गई आपत्तिजनक सामग्री देखकर वे स्तब्ध रह गए। परिजनों ने तुरंत स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। मामला तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी इसकी व्यापक चर्चा शुरू हो गई।

स्कूल प्रबंधन ने की तत्काल कार्रवाई

विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने आधिकारिक रूप से घटना पर खेद जताया है। प्रबंधन का कहना है कि यह कृत्य संस्थान के मूल्यों और शैक्षणिक वातावरण के पूरी तरह विपरीत है। स्कूल प्रशासन ने संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

छात्र संगठनों में आक्रोश

घटना के बाद विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठनों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश लागू किए जाएं।

DEO ने दिए जांच के आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दिनेश झा ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

कई सवाल छोड़ गई घटना

इस घटना ने निजी स्कूलों में बच्चों के साथ व्यवहार, शिक्षकों की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों का मानना है कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं शिक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ाती हैं।

Bar बंद होने का समय खत्म, अब चलता है ‘अपना कानून’! रायपुर के हर गली-मोहल्ले से उठ रहे सवाल

ये भी पढ़ें
Raipur Bar and Hotel News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 01:55 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / ‘मां की गाली लिखो’… अंबिकापुर के स्कूल में शर्मनाक हरकत! छात्र की कॉपी से उठे बड़े सवाल, शिक्षिका सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surguja News: रोते-रोते छात्राएं बोलीं- दाल में निकलते हैं कीड़े, प्रताडि़त करती है हॉस्टल अधीक्षिका, कलेक्टर से मिलने निकलीं पैदल

Girl students crying
अंबिकापुर

Wasseypur Gangster: वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम, उसके बेटे समेत 9 के खिलाफ एफआईआर, व्यवसायी को हत्या की दी थी धमकी

Wasseypur gangster Shabbir Alam
अंबिकापुर

Birla Open Mind School अंबिकापुर की शिक्षिका ने 8वीं के छात्र से 200 बार लिखवाई गाली, कहा- पैरेंट्स के सिग्नेचर कराकर लाना

Abuse written from 8th class student
अंबिकापुर

Ambikapur News: बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिस से की झूमाझटकी, युवक कांग्रेसियों ने घेरा निगम दफ्तर, कहा- सडक़-पानी, सफाई व्यवस्था सब ध्वस्त

Youth Congress protest in Ambikapur Nigam
अंबिकापुर

Ambikapur रेलवे स्टेशन में ट्रॉली बैग लेकर पहुंचा था युवक, RPF जवानों ने बुलाया तो भाग निकला, खोलकर देखा और पहुंच गए थाना

Illegal liquor seized in trolly bag
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.