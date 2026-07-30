सूरजपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! TI, SI, ASI समेत 33 अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें list

Police Transfer List: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक (SP) योगेश पटेल ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निरीक्षक (TI), उपनिरीक्षक (SI), सहायक उपनिरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सूरजपुर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।