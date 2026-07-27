IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

IFS Transfer List: IFS अधिकारियों का तबादला(photo-patrika))
IFS Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के सात वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत विभिन्न पदों पर पदस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किया गया है। इन तबादलों में वर्ष 1997 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ की प्रभारी प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं, अन्य अधिकारियों को भी वन विभाग और उससे संबंधित संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।
1997 बैच की IFS अधिकारी संजीता गुप्ता को राज्य लघु वनोपज संघ के प्रभारी प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य में लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन और वनवासियों की आजीविका से जुड़े कार्यों में इस पद की अहम भूमिका मानी जाती है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें शामिल हैं
सरकार के इस फैसले को वन विभाग में प्रशासनिक दक्षता और कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागीय स्तर पर समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण के जरिए कार्यों में गति लाने और नई जिम्मेदारियों के अनुरूप नेतृत्व विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जल्द ही अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण किए जाने की संभावना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नई पदस्थापनाओं के बाद विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन में भी तेजी आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग