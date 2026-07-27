IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

IFS Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के सात वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत विभिन्न पदों पर पदस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किया गया है। इन तबादलों में वर्ष 1997 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ की प्रभारी प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं, अन्य अधिकारियों को भी वन विभाग और उससे संबंधित संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।