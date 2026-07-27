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IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

Chhattisgarh IFS Transfer List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने सात वरिष्ठ IFS अधिकारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। संजीता गुप्ता को राज्य लघु वनोपज संघ का प्रभारी प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 27, 2026

IFS Transfer List

IFS Transfer List: IFS अधिकारियों का तबादला(photo-patrika))

IFS Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के सात वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत विभिन्न पदों पर पदस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किया गया है। इन तबादलों में वर्ष 1997 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ की प्रभारी प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं, अन्य अधिकारियों को भी वन विभाग और उससे संबंधित संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।

IFS Transfer 2026: संजीता गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारी

1997 बैच की IFS अधिकारी संजीता गुप्ता को राज्य लघु वनोपज संघ के प्रभारी प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य में लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन और वनवासियों की आजीविका से जुड़े कार्यों में इस पद की अहम भूमिका मानी जाती है।

सात अधिकारियों का हुआ तबादला

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें शामिल हैं

  • संजीता गुप्ता (1997 बैच)
  • अमरनाथ प्रसाद (1998 बैच)
  • एस. वेंकटाचलम (2005 बैच)
  • अभिषेक कुमार सिंह (2009 बैच)
  • गुरुनाथन एन. (2012 बैच)
  • प्रणय मिश्रा (2013 बैच)
  • रमेश कुमार जांगड़े (2013 बैच)

वन प्रशासन को मजबूत करने की कवायद

सरकार के इस फैसले को वन विभाग में प्रशासनिक दक्षता और कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागीय स्तर पर समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण के जरिए कार्यों में गति लाने और नई जिम्मेदारियों के अनुरूप नेतृत्व विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

जल्द संभालेंगे नया कार्यभार

तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जल्द ही अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण किए जाने की संभावना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नई पदस्थापनाओं के बाद विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन में भी तेजी आने की उम्मीद है।

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Updated on:

27 Jul 2026 12:41 pm

Published on:

27 Jul 2026 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IFS Transfer List: संजीता गुप्ता समेत 7 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, नए पदस्थापन आदेश जारी

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