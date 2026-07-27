पत्रिका एक्सपोज: सर्पदंश की दवा में 26 करोड़ का खेल? एंटी वेनम खरीदी और मुआवजे के आंकड़ों ने उठाए बड़े सवाल

रायपुर@पीलूराम साहू। Snake Bite Cases in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) द्वारा एंटी वेनम (सर्पदंश रोधी) इंजेक्शनों की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। 'पत्रिका एक्सपोज' में खुलासा हुआ है कि सीजीएमएससी ने बीते तीन साल चार माह में ही करीब 26 करोड़ रुपए के एंटी वेनम इंजेक्शन खरीद डाले हैं। अकेले वर्ष 2023-24 में 17 करोड़ रुपए के इंजेक्शन खरीदे गए। ताज्जुब की बात यह है कि सर्पदंश के दर्ज मामलों और मौतों की तुलना में खरीदी का यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है।