CGPSC Exam: पीएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में हरुना, अरधना और ‘माई’ संबोधन किसके लिए है?

CGPSC Exam 2026: ताबीर हुसैन। रविवार को राज्य स्तर की दो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गईं। सीजी व्यापमं की लैब अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के लिए राजधानी के 52 केंद्रों में 16987 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 9461 ने परीक्षा दी। इस तरह रायपुर में 55.69 प्रतिशत उपस्थिति रही। वहीं प्रदेशभर में 65500 पंजीकृत अभ्यर्थियों में 58.50 प्रतिशत परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी ओर सीजीपीएससी की असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्रारंभिक परीक्षा के लिए नया रायपुर में तीन केंद्र बनाए गए थे। 1491 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 898 ने परीक्षा दी, जिससे 60.23 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। दोनों परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं।