23 साल बाद फिर खुलेगी ओपन जेल, छत्तीसगढ़ के इस जिले में होगी नई शुरुआत, 200 कैदियों के रहने की व्यवस्था

बस्तर संभाग के जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 28 किमी दूर बकावंड ब्लॉक के ग्राम मसगांव में जुलाई 1998 में ओपन जेल बनाई गई थी। करीब 74 एकड़ में निर्मित जेल की क्षमता 200 कैदियों को रखने की थी। यहां अच्छे आचरण और रिहाई योग्य सजायाफ्ता कैदियों को रखा गया था। लेकिन, नक्सली ङ्क्षहसा को देखते हुए गृह विभाग और रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद 5 साल बाद अगस्त 2003 में इसे बंद कर दिया गया था। इस घटना के बाद दोबारा इसे शुरू करने पर विचार किया जा रहा था। लेकिन, 16 दिसंबर 2007 को दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की घटना हुई। इस दौरान 110 नक्सली सहित 299 कैदी फरार हो गए थे।