छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 4 पुलिसकर्मियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें list

CG Police Transfer List: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत चार पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक आवश्यकताओं और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।