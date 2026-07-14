छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 4 पुलिसकर्मियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें list

CG Police Transfer List: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल(photo-patrika)
CG Police Transfer List: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत चार पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक आवश्यकताओं और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार चार पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
तबादला सूची के अनुसार निरीक्षक भास्कर शर्मा को अकालतरा थाना प्रभारी के साथ-साथ प्रभारी रिजर्व सेल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। विभाग ने दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस विभाग का मानना है कि समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है। इससे पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कार्यों के बेहतर समन्वय में मदद मिलती है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शीघ्र नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में विभागीय कार्यों की समीक्षा के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रशासनिक बदलाव भी किए जा सकते हैं।
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