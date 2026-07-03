छत्तीसगढ़ का सोठी आश्रम बना देश के लिए मॉडल, CM साय ने कहा- समाज के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित संत गुरु घासीदास चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ा करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। सोठी आश्रम आज केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा मॉडल बन चुका है, जहां स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण पुनर्वास एक साथ देखने को मिलता है। यह संस्था बताती है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके सबसे कमजोर और वंचित लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की क्षमता से तय होती है।