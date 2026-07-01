गर्लफ्रेंड को मरवाने झारखंड-महाराष्ट्र से बुलाए थे शार्प शूटर, जांजगीर चांपा गोलीकांड में पति-पत्नी समेत 9 गिरफ्तार

गोलीकांड का यह मामला 26 जून का हैै। पूर्णिमा चौहान के घर सुबह 11.30 बजे दो नकाबपोश युवक पहुंचे थे। इस दौरान पहले युवती के बड़े भाई से घर की तस्दीक की और पूर्णिमा को आंगन में बुलाने को कहा। युवती के बाहर आने पर उसने पूछा कि क्या काम है, जिस पर एक आरोपी ने आयुर्वेदिक दवा लेने की बात कही। इसी दौरान आरोपी ने अपने पास रखी देसी पिस्टल से लगातार तीन फायर कर दिए। गोलियां युवती के माथे और शरीर के अन्य हिस्सों में लगीं।