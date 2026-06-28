जांजगीर चांपा में हादसा, मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीनों की मौत

भारतमाला सड़क में लगाताार हादसे हो रहे हैं। बीते 15 जून की रात में रामपुर विधायक के नाती समेत दो की मौत हो गई। बिलासपुर उरगा मार्ग पर हुआ था। जमुना से भरी पिकअप ने दो युवकों को रौंद दिया। बलौदा थाना पुलिस ने बताया कि मुड़ाभाठा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में वाहन में बैठे लोग अंदर ही फंस गए। मौके पर ग्रामीणों ने मदद कर घायलों को बाहर निकाला।