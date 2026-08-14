जेल में रची डकैती की साजिश, बाहर आते ही प्लान तैयार, जांजगीर-चांपा में वारदात से पहले 5 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक योजना के तहत पांच आरोपी एक साथ जुटे। वारदात को अंजाम देने के लिए दो मोटरसाइकिलों की व्यवस्था की गई और हथियार भी जुटाए गए। 12 अगस्त की रात आरोपी किकिरदा जाने वाले रास्ते पर देशी-विदेशी शराब दुकान रोड के पास पहुंचे। पांचों आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उनके पास घातक हथियार थे। इधर बिर्रा पुलिस की रात्रि गश्त और मुखबिर तंत्र के कारण आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। पुलिस ने पांचों आरोपियों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया।