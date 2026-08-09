खरौद में AI ने मचाई खलबली, तालाब में मगरमच्छ की फर्जी तस्वीर वायरल, 10वीं के छात्र ने रची थी शरारत

जांच के दौरान सामने आया कि मगरमच्छ की तस्वीर AI की मदद से तैयार की गई थी। यानी तालाब में वास्तव में कोई मगरमच्छ मौजूद नहीं था। एक तस्वीर ने ग्रामीणों को कई दिनों तक डरा दिया और प्रशासनिक स्तर पर भी जांच व रेस्क्यू की स्थिति पैदा कर दी। मामले की पड़ताल में यह भी सामने आया कि यह पूरा मामला किसी बड़े जंगली जानवर के तालाब में पहुंचने का नहीं, बल्कि एक 10वीं कक्षा के छात्र की शरारत का था। छात्र ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर मगरमच्छ की तस्वीर तैयार की और उसे इस तरह प्रसारित किया कि लोग उसे वास्तविक समझ बैठे।