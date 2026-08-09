खरौद में AI ने मचाई खलबली, तालाब में मगरमच्छ की फर्जी तस्वीर वायरल, 10वीं के छात्र ने रची थी शरारत

AI ने बनाया मगरमच्छ (Photo Patrika)
AI Fake Image: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में तकनीक जहां पढ़ाई, कारोबार और मनोरंजन को आसान बना रही है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल कभी-कभी लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। जांजगीर-चांपा जिले के खरौद में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां AI से तैयार की गई मगरमच्छ की तस्वीर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने की खबर के बाद ग्रामीणों में ऐसा डर बैठा कि करीब
तीन दिन तक तालाब के आसपास निगरानी और पहरा चलता रहा। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और तालाब में मगरमच्छ होने की आशंका को लेकर जांच-पड़ताल की गई। लेकिन जब पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो ग्रामीण भी हैरान रह गए। जिस मगरमच्छ को लेकर पूरा इलाका खौफ में था, वह असली नहीं, बल्कि AI से तैयार की गई तस्वीर थी।
जानकारी के अनुसार, खरौद क्षेत्र में एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची। तस्वीर में तालाब के पानी के बीच एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दे रहा था। तस्वीर को देखकर पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि तालाब में वास्तव में मगरमच्छ मौजूद है। तस्वीर तेजी से लोगों के बीच शेयर होने लगी। देखते ही देखते तालाब में मगरमच्छ होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। ग्रामीणों ने एहतियात के तौर पर तालाब के आसपास जाना कम कर दिया। तालाब में नहाने और अन्य कामों के लिए जाने वाले लोग भी सतर्क हो गए।
मगरमच्छ की मौजूदगी की खबर को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों ने तालाब के आसपास नजर रखना शुरू कर दिया। करीब तीन दिनों तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। लोगों को डर था कि अगर तालाब में वास्तव में मगरमच्छ है तो वह आसपास के लोगों और मवेशियों के लिए खतरा बन सकता है। इसके चलते तालाब के पास लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। ग्रामीणों की सूचना और चिंता को देखते हुए मामले की जांच के लिए रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी को लेकर पड़ताल की गई।
मगरमच्छ होने की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने तालाब और उसके आसपास के इलाके का जायजा लिया। काफी तलाश के बावजूद ऐसा कोई मगरमच्छ नहीं मिला, जैसा तस्वीर में दिखाई दे रहा था। इसके बाद तस्वीर की वास्तविकता को लेकर संदेह गहराने लगा। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर असली नहीं थी।
जांच के दौरान सामने आया कि मगरमच्छ की तस्वीर AI की मदद से तैयार की गई थी। यानी तालाब में वास्तव में कोई मगरमच्छ मौजूद नहीं था। एक तस्वीर ने ग्रामीणों को कई दिनों तक डरा दिया और प्रशासनिक स्तर पर भी जांच व रेस्क्यू की स्थिति पैदा कर दी। मामले की पड़ताल में यह भी सामने आया कि यह पूरा मामला किसी बड़े जंगली जानवर के तालाब में पहुंचने का नहीं, बल्कि एक 10वीं कक्षा के छात्र की शरारत का था। छात्र ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर मगरमच्छ की तस्वीर तैयार की और उसे इस तरह प्रसारित किया कि लोग उसे वास्तविक समझ बैठे।
AI से बनाई गई तस्वीर इतनी वास्तविक नजर आ रही थी कि लोगों को उस पर शक तक नहीं हुआ। तस्वीर के वायरल होते ही ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई कि खरौद के तालाब में बड़ा मगरमच्छ पहुंच गया है। लोगों ने एक-दूसरे को तस्वीर भेजनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया और मोबाइल मैसेजिंग के जरिए खबर तेजी से फैलती गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि तालाब की निगरानी तक शुरू करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि AI से बनाई गई फर्जी तस्वीरें कितनी तेजी से भ्रम और डर पैदा कर सकती हैं।
मामले का खुलासा होने के बाद पता चला कि 10वीं कक्षा के छात्र ने इसे शरारत के तौर पर किया था। हालांकि, उसकी इस शरारत का असर काफी बड़ा हुआ।एक फर्जी तस्वीर के कारण ग्रामीणों को तीन दिन तक चिंता में रहना पड़ा। तालाब के आसपास निगरानी की गई और रेस्क्यू टीम को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। इससे समय और संसाधनों की भी खपत हुई। यह घटना बच्चों और युवाओं द्वारा AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी एक अहम सवाल खड़ा करती है कि तकनीक का उपयोग मनोरंजन या शरारत के लिए करते समय उसके संभावित परिणामों को समझना कितना जरूरी है।
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जांजगीर चंपा
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