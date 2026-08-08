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जांजगीर चंपा

काले कागज को असली नोट बना दूंगा, झांसे में लेकर 50 हजार ठगे, जांजगीर में तीन आरोपी गिरफ्तार

Fraud Case: जांजगीर में काले कागज को असली नोट बनाने का झांसा देकर 50 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Aug 08, 2026

Chhattisgarh Fraud Case

जांजगीर पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया (Photo Patrika)

Chhattisgarh Fraud Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में काले कागज को कथित तौर पर असली नोट में बदलने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अपने जाल में फंसाकर पीड़ित से रकम हासिल कर ली। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

काले कागज को नोट में बदलने का दिया झांसा

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित को यह भरोसा दिलाया कि उनके पास ऐसा तरीका है, जिससे साधारण काले कागज को असली नोट में बदला जा सकता है। इसी झांसे में लेकर आरोपियों ने पीड़ित को अपने विश्वास में लिया। आरोपियों ने उसे कथित प्रक्रिया और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। पीड़ित को भरोसा हो गया कि काले कागज से असली नोट तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद आरोपियों ने इस काम के लिए उससे 50 हजार रुपये की रकम ले ली।

पैसे देने के बाद खुला ठगी का राज

पीड़ित द्वारा रकम दिए जाने के बाद जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उनके द्वारा किए गए कथित ठगी के तरीके की पड़ताल की। जांच के बाद पुलिस ने मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस ठगी की वारदात में उनकी भूमिका क्या थी और उन्होंने पीड़ित को किस तरह अपने झांसे में लिया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इससे पहले भी इसी तरह किसी अन्य व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया है या नहीं।

फेसबुक-इंस्टाग्राम के जरिए बनाते थे शिकार

आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद काले रंग के केमिकल लगे कागज को स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल कर असली नोट में बदलने का झांसा देकर उनसे रकम ऐंठने की कोशिश की जाती थी। मामले की शिकायत नवागढ़ क्षेत्र के तेरस राम पाल महिपाल ने फोन के माध्यम से पुलिस से की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

केमिकल पाउडर और नोट जैसे कागज बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सफेद केमिकल पाउडर, काले रंग का केमिकल लगा हुआ नोट जैसा दिखने वाला 6 कागज और 2 मोबाइल फोन जब्त किए है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तेरस राम ताल, निवासी देवरी बिर्रा, राम रतन साहू, निवासी करौबाडीह जैजैपुर और शिव प्रसाद मनहर, निवासी करौहाडीह के रूप में हुई है।

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Updated on:

08 Aug 2026 05:20 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / काले कागज को असली नोट बना दूंगा, झांसे में लेकर 50 हजार ठगे, जांजगीर में तीन आरोपी गिरफ्तार

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