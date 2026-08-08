काले कागज को असली नोट बना दूंगा, झांसे में लेकर 50 हजार ठगे, जांजगीर में तीन आरोपी गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित को यह भरोसा दिलाया कि उनके पास ऐसा तरीका है, जिससे साधारण काले कागज को असली नोट में बदला जा सकता है। इसी झांसे में लेकर आरोपियों ने पीड़ित को अपने विश्वास में लिया। आरोपियों ने उसे कथित प्रक्रिया और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। पीड़ित को भरोसा हो गया कि काले कागज से असली नोट तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद आरोपियों ने इस काम के लिए उससे 50 हजार रुपये की रकम ले ली।