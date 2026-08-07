Old Man Fights For Life: रातभर खेत में जिंदगी से जूझता रहा बुजुर्ग, सुबह ग्रामीण बने फरिश्ता, जानें जांजगीर-चांपा का पूरा मामला

Chhattisgarh News: रातभर खेत में जिंदगी व मौत से एक असहाय बुजुर्ग जूझता रहा। वह ठीक से चल ही नहीं पा रहा था। सुबह ग्रामीणों ने देखा और उसकी जान बचाई और जिला अस्पताल पहुंचा दिया। रात भर खेत में पड़े होने से ठंड से कांप रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन कोई परिजन नहीं आने से उसे बाहर कोई नहीं रहा है। अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनों का इंतजार हो रहा है। इधर तबियत बिगड़ते जा रहा है।