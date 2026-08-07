7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

Old Man Fights For Life: रातभर खेत में जिंदगी से जूझता रहा बुजुर्ग, सुबह ग्रामीण बने फरिश्ता, जानें जांजगीर-चांपा का पूरा मामला

Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा के कुलीपोटा गांव में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। एक बुजुर्ग पूरी रात खेत में अचेत हालत में जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन सुबह ग्रामीणों की नजर पड़ते ही उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Aug 07, 2026

Chhattisgarh News

खेत में मिला वृद्ध (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh News: रातभर खेत में जिंदगी व मौत से एक असहाय बुजुर्ग जूझता रहा। वह ठीक से चल ही नहीं पा रहा था। सुबह ग्रामीणों ने देखा और उसकी जान बचाई और जिला अस्पताल पहुंचा दिया। रात भर खेत में पड़े होने से ठंड से कांप रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन कोई परिजन नहीं आने से उसे बाहर कोई नहीं रहा है। अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनों का इंतजार हो रहा है। इधर तबियत बिगड़ते जा रहा है।

जानें पूरा मामला

जांजगीर-चांपा जिले से लगे गांव कुलीपोटा में मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। एक बुजुर्ग पूरी रात खेत में बेसहारा पड़ा रहा। रातभर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। सुबह खेत की ओर पहुंचे ग्रामीणों ने जब उसे अचेत अवस्था में देखा तो तत्काल इसकी सूचना दी और मानवता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बड़े अस्पताल रेफर कर दिया।

लेकिन सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। कोई परिजन या परिचित सामने नहीं आया है, जिसके कारण वह अस्पताल में लावारिस की तरह पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सुबह समय पर उसकी जानकारी नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन उसकी देखभाल कर रहा है और पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके।

अभी भी वह ठंड से कांप रहा है, डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया है, लेकिन हायर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। एक किनारे में उसे रख दिया गया है, मानवता के नाते भी उसे देखने वाला कोई नहीं है। परिजनों क इंतजार हो रहा है। पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर वह वृद्ध कौन है। कुछ बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। ऐसे में परिजनों तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है।

इंसानियत की मिसाल बने ग्रामीण

खेत में अचेत पड़े बुजुर्ग को देखकर ग्रामीणों ने तमाशबीन बनने के बजाय तुरंत मदद की। अपने स्तर पर वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे समय रहते उसका इलाज शुरू हो सका।

पहचान कराने की अपील

अस्पताल में भर्ती इस बुजुर्ग की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई इस वृद्ध को पहचानता हो या उसके परिजनों के बारे में जानकारी रखता हो, तो तत्काल अस्पताल या संबंधित पुलिस थाना को सूचना दें, ताकि उसे उसके परिवार से मिलाया जा सके।

Surajpur News: स्कूल बस में चढक़र ड्राइवर पर बंदूक तानने और मारपीट का Video आया सामने, दहशत में आ गईं थीं छात्राएं

ये भी पढ़ें
Security guard pointing gun on Bus driver

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 12:46 pm

Published on:

07 Aug 2026 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Old Man Fights For Life: रातभर खेत में जिंदगी से जूझता रहा बुजुर्ग, सुबह ग्रामीण बने फरिश्ता, जानें जांजगीर-चांपा का पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Govt Teachers Alcohol Party: सक्ती के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की शराब पार्टी! 5 शिक्षक और एक स्वीपर को नोटिस, Video वायरल

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

Tragic Truck accident: जांजगीर में दुखद हादसा: मौत बनकर आए ट्रक ने दो युवकों को कुचला, घायल दोस्तों का हाल-चाल जान लौट रहे थे घर

road accident in janjgir champa
जांजगीर चंपा

Janjgir-champa: NH-49 पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, दो गंभीर घायल, बिलासपुर रेफर

janjgir champa news
जांजगीर चंपा

बाथरूम में फंदे पर लटका मिला शव! सक्ती के छात्रावास में 9वीं के छात्र की मौत, पुलिस लगा रही सच का पता

Hostel Student Death
जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने ली भाई-बहन की जान, एक साथ उठी अर्थी देखकर नम हुईं आंखें

Road Accident
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.