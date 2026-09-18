क्या छत्तीसगढ़ बन रहा है गड्ढों का प्रदेश? जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, अर्जुनी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Chhattisgarh Road Condition: छत्तीसगढ़ को क्या हम गड्ढों का प्रदेश कह सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में जर्जर सड़कों को लेकर लोग परेशान हैं। कहीं सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे आवागमन में बाधा बन रहे हैं, तो कहीं खराब सड़क के कारण ग्रामीणों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जांजगीर-चांपा जिले में भी जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। सड़क मरम्मत और तत्काल राहत कार्य की मांग को लेकर शुक्रवार को अर्जुनी में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।