Bear Attack: GPM में भालू का खौफनाक हमला, सुबह खेत जाते ही युवक के सामने आ गए 4 भालू, फिर जो हुआ…

जिला अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने कमलेश तंवर का उपचार शुरू किया। शुरुआती उपचार और समय पर अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद सिलपहरी गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन क्षेत्र से लगे गांवों में लगातार जंगली जानवरों की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों से जंगल और आसपास के इलाकों में जाते समय सतर्क रहने की अपील की जा रही है।