सुहागरात से पहले टेंट, कैटरिंग वाले ने चुपके से खोल दी दूल्हे की पोल, दुल्हन नहीं कर सकी सहन, बिलासपुर में केस दर्ज

Chhattisgarh Fraud News: शादी के लिए युवक ने खुद को बिट्स पिलानी से बीटेक और जयपुर की कंपनी में 48 लाख रुपए सालाना वेतन पर नौकरी करने वाला बताया। पिता के नाम 88 लाख रुपए सालाना टर्नओवर और 150 से 200 एकड़ जमीन होने की जानकारी भी दी। भरोसे में आकर युवती ने शादी कर ली, लेकिन शादी के अगले ही दिन युवक की पोल खुल गई। युवती का आरोप है कि युवक ने माता-पिता के साथ मिलकर फर्जी बायोडाटा के जरिए उससे और उसके परिजनों से 6.76 लाख रुपए की ठगी की। बिलासपुर कोनी पुलिस ने आरोपी युवक हर्षदीप राम जाड़ी, उसके पिता लोधन राम जाड़ी और मां राजो जाड़ी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जशपुर निवासी 30 वर्षीय युवती वर्ष 2022 से बिलासपुर में रहकर जीजीयू कोनी से पीएचडी कर रही है।