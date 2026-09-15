Retirement Posting: रिटायरमेंट नजदीक तो गृह जिले में पोस्टिंग क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने आबकारी हेड कांस्टेबल के पक्ष में जारी किया आदेश

Retirement Posting: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के करीब पहुंचे एक आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी को उसके गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता फिलहाल रायगढ़ जिले में पदस्थ है और जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाला है। कर्मचारी ने रिटायरमेंट नजदीक होने और पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए गृह जिले में तबादले की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति मिलने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक पोस्टिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि 5 जून 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी आबकारी विभाग पर लागू नहीं होती।