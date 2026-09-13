Simga Accident: सिमगा में बड़ा हादसा, जर्जर पिलर से गिरा लोहे का गेट, 7 वर्षीय मासूम की मौत

ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल का मुख्य गेट और उसका पिलर लंबे समय से जर्जर हालत में था। बताया जा रहा है कि गेट की स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने कई बार स्कूल प्रबंधन और संबंधित जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित कराया था तथा मरम्मत की मांग भी की गई थी। इसके बावजूद समय रहते आवश्यक मरम्मत या सुरक्षा संबंधी कदम नहीं उठाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का मुख्य गेट ऐसी जगह स्थित था, जहां विद्यार्थियों और आसपास के लोगों की लगातार आवाजाही रहती थी। ऐसे में जर्जर पिलर और भारी लोहे के गेट को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए थे।