मजदूरी करने UP गया युवक एक झटके में बन गया लखपति, पिता ने दिया साथ, बिलासपुर पुलिस ने खोले राज

Chhattisgarh Crime News: मजदूरी करने यूपी गया युवक शार्टकट तरीके से लखपति बनने के लिए अवैध काम करना शुरू कर दिया। दरअसल यूपी से लौटने के बाद युवक नशे का बड़ा तस्कर बन गया और शहर में बेखौफ इसकी सप्लाई करने लगा। (Bilaspur News) इधर पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में पुलिस ने आरोपी समेत उसके पिता और एक रिश्तेदार को दबोचा है।